La Fondazione Viotti alla Conferenza Internazionale di ESTA

Il cammino della Fondazione Viotti – nata lo scorso anno per volontà di Città di Vercelli, Fondazione CRV e Camerata Ducale – è appena iniziato e già, come specificamente indicato nello Statuto, si proietta su orizzonti internazionali.

Il prossimo 3 aprile, infatti, Guido Rimonda (Presidente della Fondazione Viotti) sarà in Galles per partecipare come relatore alla 51a Conferenza Internazionale di ESTA, l'organismo che rappresenta docenti di strumenti a corda di tutto il mondo.

Conferenza a Cardiff

La Conferenza, che si terrà dal 2 al 6 aprile a Cardiff presso il Royal Welsh College of Music and Drama (ovvero il Conservatorio nazionale del Galles), porta il significativo titolo “Celebrating diversity in string teaching”, e Guido Rimonda vi parteciperà per presentare l'attività di riscoperta

e valorizzazione portata avanti dalla Fondazione Viotti e, soprattutto, per gettare le basi di progetti internazionali in vista dell'Anno Viottiano 2024.

Un appuntamento importante nel quale verrà presentato il portale www.viotti2024.it uno strumento per entrare in contatto con nuovi partner, avviare iniziative condivise e promuovere la conoscenza di Viotti in presenza di specialisti provenienti da molti Paesi.