Inferno: successo per il teatro-danza al Civico

"Inferno" è uno spettacolo su cui il circuito di "Piemonte dal Vivo" punta molto e che ha portato anche nella stagione di prosa comunale di Vercelli. La rappresentazione di "teatro-danza" è andata in scena martedì 29 novembre ecco la recensione della nostra inviata a teatro.

Straordinari danz-attori

Sul palco del Teatro Civico si sono scatenati i ballerini di “Inferno”, per la regia di Roberto Castello; la scena si apre mostrando la proiezione di una landa desolata, che si illumina di tanto intanto con fuochi di luce e uno per uno escono i danz-attori, Martina Auddino, Erica Bravini, Riccardo De Simone, Susannah Iheme, Michael Incarbone, Alessanra Moretti e Giselda Ranieri, presentandosi con movimenti astratti riconducibili alla danza contemporanea, poi i suoni diventano via via più ritmati e gli eccellenti ballerini si infiammano mettendo insieme generi di danza differenti dalla classica al hip hop, incarnando quel narcisismo tanto celato, quanto onnipresente, appaiano e scompaiano velocemente così come le immagini alle loro spalle.

Uno spettacolo energico, differente che ha coinvolto fin dai primi momenti il pubblico in sala. Una ballata seducente sull'invadenza dell'ego, alla fine si mostrano nel movimento carnale dei loro corpi in tutta la loro bellezza, un inferno che sembra di più a un paradiso.

Caterina Contato

