“Il mondo dell’arte. I pittori da amare e scoprire”: un viaggio per immagini con Guido Michelone

Giovedì 23 marzo alle ore 17.30 il Museo Leone di Vercelli ospita la conferenza di Guido Michelone “Il mondo dell’arte. I pittori da amare e scoprire”.

Partendo dal recente volume Perdonami Picasso, 105 artisti moderni e contemporanei (Melville Edizioni, 2022) in cui Guido Michelone, studioso multiforme, raccoglie oltre cento biografie di grandi pittori, architetti, designer, fotografi da fine Ottocento a oggi si partirà per un viaggio per immagini dal Piemonte all’Italia, dall’Europa al mondo, nel fantastico universo delle arti visive, fra astratte e figurative, realiste e surreali, classiche e avveniriste. Un modo per riflettere anche sul ruolo del critico, del divulgatore, dell’esperto in un ambito dove tradizione e avanguardia convivono pacificamente.

La figura di Michelone

Guido Michelone è attualmente docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e al Conservatorio Vivaldi di Alessandria alle cattedre di Storia del Jazz e della Popular Music. Per diverso tempo ha via via insegnato Storia dell’Arte all’Istituto Ugo Foscolo di Vercelli, ai Licei classici di Biella, Varallo, Vercelli, all’Istituto Europeo del Design e all’Accademia di Belle Arti Acme di Novara. Ha curato diverse mostre su musica e pittura.

Museo leone, Via verdi, 30 – 13100 Vercelli

Ingresso libero fino a esaurimento posti.