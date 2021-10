Il Cardinale Versaldi sabato 30 per il convegno Meic sull'educazione

Cultura

"Ritornare a educare" si svolgerà nell'aula Sant'Eusebio del Seminario di Vercelli.

Il Cardinal Giuseppe Versaldi sarà nella sua Vercelli per partecipare all'incontro promosso dal Meic di Vercelli "Ritornare a educare", in programma sabato 30 ottobre 2021 (ore 15:30 - 17:00) nell'aula Sant’Eusebio del Seminario Arcivescovile di Vercelli in Piazza S. Eusebio 10. Incontro in presenza e online (in presenza Green Pass obbligatorio). Si tratta dell'ultimo appuntamento del programma 2021 del Meic: VERSO UN MONDO NUOVO

“Riprendere il cammino della speranza sulle orme di Papa Francesco” in memoria del compianto professore dell'Università del Piemonte Orientale Gian Luigi Bulsei.

I relatori

Cardinal Giuseppe Versaldi - Prefetto della Congregazione per l'Educazione Cattolica

Angela Biscaldi - Docente di Antropologia culturale al Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche

dell’Università Statale di Milano.

Condurrà l’incontro la professoressa Carla Barale Presidente UCIIM Vercelli (Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori).

Il tema

“Esiste un immenso lavoro sostenuto da migliaia operatori scolastici che può imprimere una forte spinta alla

crescita delle nuove generazioni con numerose “buone pratiche”, e questo importante impegno va sostenuto.

Educare alla vita non è però solo un obiettivo della Scuola ma dell’intera Comunità. Anche la Chiesa può dunque

svolgere un grande ruolo in questo senso. Insieme è necessario affiancare e sostenere anche la Famiglia con

momenti di formazione e di ascolto, perché educare i figli non è un compito facile”. (Meic Vercelli)

L'iniziativa è realizzata in collaborazione con UCIIM, AIMC e FISM e viene certificata ai fini della Formazione Docenti e dell’acquisizione dei Crediti Formativi per gli Studenti, nelle Scuole di ogni ordine e grado (info@meicvercelli.it – 328 7447376).