Evento letterario degli Amici del Cecco: in un libro i gatti di stato di Carola Vai

Nuovo evento promosso dagli "Amici del Cecco", un gruppo in questo periodo particolarmente attivo, l'appuntamento è per venerdì 18 novembre, con inizio alle 16,45, al Salone delle conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio di via Monte di Pietà 22. Sede in cui verrà presentato il libro della giornalista Carola Vai, su un tema originale e affascinante: “Gatti di Stato - Tra uso pubblico e passioni private”.

Potenti gattofili

Forse non tutti sanno che il Presidente Sergio Mattarella ama i gatti persiani, che si è portato anche al Quirinale; che a vegliare sulle ultime ore di vita, accovacciato e silente, sul letto di morte di Churchill c’era l’inseparabile gatto Jock, dalla pelliccia tigrata rossa; che tutt’oggi i gatti sono i fieri custodi e cacciatori di topi all’Hermitage; che la Regina Vittoria non poteva mai separarsi dalla sua amatissima persiana White Heather; mentre si sa qualcosa in più, ma ovviamente non tutto, del bellissimo tuxedo dei Clinton Socks, vera star alla Casa Bianca. L’appuntamento di venerdì 18 e la lettura del libro, che sarà messo in vendita quel giorno, racconteranno molto dei rapporti che si instaurarono tra quei gatti e personaggi di primo piano nella Storia.

Chi è Carola Vai

Giornalista alla Gazzetta del Popolo, quindi alla Stampa, al Mattino di Napoli e al Giornale di Montanelli, e poi per oltre vent’anni responsabile dell’agenzia giornalistica Agi in Piemonte, Carola Vai ha al suo attivo libri biografici che hanno avuto un grande successo su Eva Peron e su Rita Levi Montalcini, ma, sempre a proposito del potere legato al mondo degli animali, aveva già pubblicato: “In politica se vuole un amico comprati un cane - Gli animali dei potenti”.

Stavolta si parla invece dei gatti di uomini e donne famosi: da Benedetto XVI a Caterina II di Russia, da Cavour a Livia Augusta, da JFK a Tutankhamon. Ed è ovvio che, parlando dei gatti di tutti questi personaggi, Carola Vai tracci anche la storia a grandi linee dei loro padroni, con un approccio originale e incantevole e con una scrittura accattivante.

Il libro, edito da Rubettino, ha 220 pagine e costa 16 euro.

Il commento di Bisceglia

Commenta il presidente degli “Amici del Cecco”, Tony Bisceglia: “Gli amanti dei gatti, me compreso, sono centinaia, probabilmente migliaia nella nostra città: offriamo loro, grazie al libro di Carola Vai di approfondire un rapporto davvero singolare tra i nostri adorati felini e le donne e gli uomini che dominarono il mondo. L’ingresso all’evento è libero e siamo certi che i vercellesi risponderanno alla grande al nostro invito di trascorrere una piacevolissima ora d’ascolto nel salone della Fondazione Carisver”.