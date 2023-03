Dialogo tra Raffaella Afferni, Marta Boccalini e Alice Borgna in libreria Mondadori

Negli ultimi anni, il tranquillo mondo delle discipline classiche, tradizionalmente più preoccupato dai piani criminali di Catilina che non dalle politiche dei vari presidenti in carica, è in subbuglio. Annibale è alle porte? No: questa volta il nemico arriva da oltre le colonne d’Ercole.

Dagli Stati Uniti, infatti, un feroce esercito di spugne sembra marciare verso Roma e la Grecia antica. Sono le truppe della Cancel Culture, che parrebbe determinata a eliminare lo studio dell’antico perché - in fondo - sono tutte storie di maschi morti. E' proprio così? Ne discutono tre donne: Alice Borgna, Raffaella Afferni e Marta Boccalini in Libreria Mondadori a Vercelli

giovedì 16 marzo alle 17.30.

Le protagoniste dell'incontro

Alice Borgna è professore associato di Lingua e letteratura latina all'UPO.

Raffaella Afferni è professore associato di Geografia all'UPO, presidente del Corso di Laurea Magistrale in Filologia moderna, classica e comparata presidente dell'ATL "Terre dell'Alto Piemonte".

Marta Boccalini è docente titolare di materie letterarie, Latino e Greco al Liceo Classico di Vercelli, scrittrice e storica.