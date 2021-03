Concerto libero e gratuito prodotto dal circolo sardo “Dessì”

Domenica 28 marzo alle 21, “Arretumbu Risonanze”: concerto multimediale per chitarra elettrica e video interattivo dedicato alla Sardegna a cura di Sergio Sorrentino e Roberto Zanata, con la partecipazione dei giovani chitarristi Giulio Scarpa, Davide Sola, Edoardo Scarpa;

Il Concerto è prodotto dal Circolo Culturale Sardo “Giuseppe Dessì” di Vercelli per iniziativa del Presidente Cristina Leone, con la partecipazione dell’Associazione Cagliaritana SpazioMusica (ente tra i più importanti della nuova musica italianaI e l’Associazione Vercellese Suoni Possibili.

Concerto online

Il concerto sarà alla pagina Facebook del Circolo Culturale Sardo e di Promozione Sociale “G. Dessì”, in programma un concerto in streming che vedrà l’unione tra la musica (brani tradizionali sardi, Non potho reposare, Sa boghe longa, interpretati alla chitarra elettrica da Sorrentino e brani originali di Sorrentino e Zanata eseguiti anche da giovani chitarristi vercellesi) e le immagini (panoramiche di Cagliari e un video interattivo che reagisce ai suoi e si trasforma in tempo reale sempre basato sulle immagioni della città sarda. Il video interattivo è a cura di Zanata. I musicisti coinvolti, il chitarrista vercellese Sergio Sorrentino e il compositore elettronico sardo Roberto Zanata, sono tra i musicisti più importanti della scena contemporanea italiana e collaborano da tempo a diversi progetti multimediali.