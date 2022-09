Al via al Museo Borgogna una stagione ricca di eventi

Il Museo Borgogna riparte con una stagione de «L’Arte si fa sentire» molto interessante e in rete con tante realtà del territorio. La rassegna, che da vent’anni accompagna il pubblico alla scoperta del museo, e non solo, ripartirà domenica 2 ottobre.

L’iniziativa è sostenuta dai biglietti dei partecipanti, dal contributo di Fondazione Crv, di Fondazione Crt (bando “Cantieri diffusi”) e del Comune di Vercelli. Collaborano la Società del Quartetto, la rete Muvv, il progetto “Dedalo vola” (nell’ambito del progetto Well Impact di Fondazione Compagnia di San Paolo), Upo e Asl Vercelli. Ci sarà un evento con la Società Storica Vercellese in occasione del VIII Congresso storico Vercellese; un percorso espositivo con opere fotografiche di Salvatore Giò Gagliano ispirate alle opere del museo, commentate dal critico Lorella Giudici, per «Letterature urbane 7.0». Si segna anche la rinnovata sinergia con Piemonte dal Vivo e l’Officina teatrale degli Anacoleti per la rassegna teatrale legata al bando “Corto Circuito”.

Camminata d’esordio

Domenica 2 ottobre alle 15, inizia ci sarà una “camminata culturale” speciale, ideata e realizzata in occasione dei 200 anni di Antonio Borgogna per raccontare la filantropia del fondatore attraverso la ricchezza della sua collezione d'arte esposta in museo e con diversi monumenti in città. L’esperienza «Due passi con Antonio Borgogna» sarà guidata da Cinzia Lacchia (conservatrice) e da Alessia Meglio (schedatrice del museo), è compresa nel biglietto d'ingresso. Richiesta la prenotazione al numero 389.2116858.

Spazio ai più giovani

La sezione educativa del Museo parteciperà, domenica 9 ottobre alle 15 all’evento nazionale F@Mu (Famiglie al Museo) con il laboratorio «Facce da Museo: uguali ma diverse!». Attività per bambini dai 4 anni e famiglie, in modalità di collaborazione adulto/bambino. Su prenotazione.

Altro appuntamento molto richiesto per i più giovani sarà il laboratorio di «Giochi d’Arte per Halloween»: un pomeriggio “da brivido” per bambini dai 4 anni e i loro accompagnatori. Appuntamento il 26 ottobre alle 16.45, previa prenotazione. Gli appuntamenti rivolti ai più piccoli sono a cura di Roberta Musso e Giulia Enrico.

Scoprire il Museo

Due gli appuntamenti per conoscere meglio il museo e le ultime novità. Domenica 16 ottobre alle 15 la visita guidata, compresa nel biglietto d’ingresso con un percorso tematico, per approfondire alcuni aspetti della collezione.

Un altro momento di approfondimento e scoperta delle novità sui lavori in corso, sarà la visita al «Cantiere aperto» della Sala Araba. Domenica 30 ottobre alle 15, Cinzia Lacchia presenterà, insieme ai restauratori, i risultati parziali del lavoro nel cantiere che ha riaperto ad inizio settembre grazie al contributo di Fondazione Crv (bando “Restauri con Arte”) e di Fondazione Crt (bando “Cantieri diffusi”). Appuntamento su prenotazione compreso nel biglietto.

L’arte e la pelle

Giovedì 27 ottobre alle ore 17.30 appuntamento a ingresso libero: «L'Arte racconta la pelle», primo degli appuntamenti per il ciclo «Medicina e arte in dialogo», inserito nel progetto «Dedalo vola». Il dermatologo Tullio Silvestri applicherà le tecniche di icono-diagnostica (la capacità di riconoscere nelle opere d’arte una specifica patologia).

Dal Museo a Venezia: un viaggio musicale

Per la stagione musicale della Società del Quartetto, sabato 22 ottobre alle 21, il Museo accoglie il concerto «Gli splendori cromatici di San Marco a Venezia», parte del programma «Antiqua Vercelli», con l’ensemble «Il soffio di Orfeo». Musiche di Giovanni Gabrieli, Girolamo Fantini, Johan Herman Schein, Johann Christoph Pezel. Prenotazioni e biglietti al numero 0161.255575.

E a novembre…?

Anche novembre sarà un mese ricco di incontri e occasioni interessanti, a partire dall’atteso laboratorio di acquerello dell’artista naturalista Lorenzo Dotti, che proporrà un laboratorio ispirato al capolavoro divisionista di Angelo Morbelli «Per 80 centesimi!», domenica 6 novembre dalle 10 alle 17; vista la grande richiesta è già possibile prenotare per la giornata al numero 389.2116858.

Coordinate per aderire

Per le attività del Museo la prenotazione è sempre richiesta al numero 389 - 2116858. Biglietti per le attività e gli eventi de “L’Arte si fa sentire”: intero 10 euro; per Giochi d’Arte e attività con famiglie: bambini 5 euro; accompagnatori 3 euro

Abbonamento Musei e Torino + Piemonte Card: passaggio tessera valida + 5 euro.