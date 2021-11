Visite in sicurezza al "Soggiorno Anziani" di Tronzano Vercellese

Cronaca

“Gli incontri tra i parenti e gli ospiti sono fondamentali per la loro saluto psicofisica”.

Visite in sicurezza con il green pass ma anche con i tamponi per dare la possibilità agli ospiti di poter vedere i propri cari dopo un periodo complesso e lontano dagli affetti. Per favorire la socialità i tamponi vengono effettuati gratuitamente dalla Rsa.

Favorire gli incontri

È l’iniziativa messa in campo da “Soggiorno Anziani” di Tronzano Vercellese per favorire gli incontri dei parenti con gli ospiti della struttura.

“Lo facciamo – fanno sapere dalla direzione - con la consapevolezza che una visita di un amico o di un familiare per i nostri ospiti è un momento estremamente importante e contribuisce alla loro salute psicofisica. Questa iniziativa garantisce standard elevati in termini di assistenza e sicurezza a visitatori, ospiti e a coloro che decideranno di affidarci un loro caro”.

Tampone gratuito per chi è privo di green pass

La RSA “Soggiorno Anziani” si è adeguata con impegno e percorsi di formazione dedicati ai protocolli igienico-sanitari anti Covid. Nella struttura tutti gli operatori e gli ospiti sono vaccinati, salvo coloro che sono esenti per motivi di salute.

Per garantire e monitorare le visite dall’esterno i familiari che desiderano accedere alla struttura devono esibire il proprio green-pass. Nel caso in cui non avessero il certificato vaccinale il personale della casa di riposo effettua un tampone gratuito per ridurre al minimo la possibilità di contagi.

Gli accessi dei parenti alla struttura vengono necessariamente contingentati e la RSA mette a disposizione un percorso e uno spazio dedicato agli incontri e, qualora le temperature lo permettano, è possibile utilizzare l’ampio parco a disposizione degli ospiti.

In termini di sicurezza gli operatori seguono norme rigide, efficaci e allineate alle indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità e delle autorità regionali competenti.

I servizi

La casa di riposo per anziani di Tronzano Vercellese è pronta dunque all’accoglienza di nuovi residenti, nel pieno rispetto dei protocolli anti Covid. La struttura, autorizzata per 40 posti RSA più sei posti di pronta accoglienza, offre assistenza medica e infermieristica specializzata, assistenza alla persona (attività di igiene personale, bagni assistiti), attività di riabilitazione individuale e prestazioni specialistiche. È presente il servizio terapico individualizzato, con programmi di riabilitazione (garantita dal Fisioterapista) mirati al mantenimento e recupero delle funzionalità.

Inoltre, gli operatori specializzati e qualificati, si impegnano all’erogazione di attività di animazione (laboratori creativi, stimolazione percettiva e cognitiva, …) e sono previsti anche i servizi di cura della persona (parrucchiere, podologo) e il reperimento dei farmaci sulla base delle esigenze degli ospiti.

I servizi di lavanderia e ristorazione sono interni, garantendo un maggiore controllo della qualità del servizio.

Un occhio di riguardo per gli ospiti, ma anche attenzione alle politiche sulla salvaguardia dell’ambiente. Lo stabile, recentemente ristrutturato, è alimentato in parte da pannelli solari che permettono un risparmio importante in termini di emissioni.