Via Pisa ci risiamo... Ecco come era ridotta oggi

"Mandate il Reporter Errante in via Pisa. Venite a vedere cosa hanno buttato in strada questi pazzi..."

Una residente del rione Regina Pacis ha preso contatto con il giornalista che gira la città a piedi di Notizia Oggi Vercelli e PrimaVercelli.it per manifestare tutta la sua rabbia. "Da un po' di tempo a questa parte c'è gente che ha scambiato questa zona, storicamente popolata da persone civili, per una enorme discarica. Non sappiamo più che fare tanto più che non riusciamo mai a vederli questi dementi"

La vista del marciapiede che in semicerchio abbraccia le vie Pisa e Pistoia affacciandosi sullo slargo che porta in via Ivrea è il solito spettacolo avvilente: sacchi aperti, abiti e - soprattutto - mobilio, nella fattispecie enormi blocchi di gommapiuma, probabilmente imbottiture di divani, e altro legname di pessima fattura. Tutto buttato sul marciapiede da incivili patentati. Inutile, con questa gente, ricordare che esiste un numero verde per il recupero degli ingombranti. Certe "menti" non ci sentono, con buona pace delle persone per bene che guardano attonite

Il Reporter Errante, che piace alla gente ma meno a certe "altre persone", continuerà la sua missione fotografando e scrivendo. Ai nostri giornalisti piace consumare le suole delle scarpe...