Vercelli abbraccia il popolo ucraino che chiede aiuti concreti per fermare la guerra

Cronaca

Partecipata manifestazione in Parco Kennedy con i colori della Pace.

"Le manifestazioni non bastano, ci sono città devastate, tanti giovani soldati che muoiono per difendere la nostra patria, serve un aiuto concreto".

Questa è la sintesi di quanto la comunità ucraina vercellese ha espresso durante la manifestazione in Parco Kennedy, promossa da sindacati, Anpi e varie associazioni della società civile: CGIL, CISL, UIL, ANPI, ARCI Vercelli Biella Ivrea, Il Groviglio LGBT, Eufemia, Migrantes Vercelli, Caritas Vercelli, ACLI Provinciale Vercelli, PD, Emergency, Noi Con Voi, Articolo 1, AUSER Vercelli Valsesia, Sinistra Italiana, Amnesty Vercelli, Giovani Democratici Vercelli, Coordinamento Democrazia Costituzionale Piemonte, Arcigay Rainbow, ATTAC Vercelli, Tam Tam Teatro, Comitato Acqua Bene Comune Vercelli, e tanti altri.

Buona partecipazione

Una buona partecipazione con tanti giovani e famiglie, canzoni simbolo del movimento pacifista. La parola PACE era scritta sulle bandiere, nei manifestini portati dalle persone. Tutti i mondi erano presenti per testimoniare.

Ha risuonato il lugubre lamento delle sirene, lo stesso che segnalava le incursioni alleate su Vercelli e che, non lontano dal Parco, causarono molte vittime civili in un rifugio. Sono passati ormai più di 75 anni ma in Europa c'è ancora chi muore per il "gioco di scacchi" dei potenti.

No al massacro

Nell'intervento ufficiale il NO a ogni guerra e la vicinanza al popolo ucraino, ma anche qualche considerazione sulla parte di responsabilità che ha l'occidente nel non avere ponderato le conseguenze della politica di questi anni nell'Est Europa. "Le guerre, come il Covid -hanno detto . si risolvono solo se si coopera per la pace, senza nazionalismi e strade unilaterali".