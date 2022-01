Tre positivi nella Pro Vercelli Calcio: rinviata la sfida con il Pro Sesto 1913

Cronaca

Casi di positività al Covid anche tra i giocatori della Pro Vercelli Calcio, verificato nell’ambito dei test preventivi svolti in occasione della ripresa degli allenamenti, sono stati riscontrati tre casi di positività all’interno del gruppo squadra, così comunica la Società che ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore.

La decisione della Lega Pro

La Lega Pro, tenuto conto della situazione epidemiologica, ha rinviato le gare valide per la seconda giornata di ritorno del campionato di serie C.

La Sfida contro la Pro Sesto 1913 è stata dunque posticipata a mercoledì 2 Febbraio in orario che verrà in seguito comunicato.

Ritorno in campo

La Pro Vercelli tornerà sul campo per la prima volta nel 2022, Mercoledì 12 Gennaio alle 18, per il recupero della prima giornata di ritorno contro il Calcio Lecco 1912, annullata in precedenza per positività nel gruppo del Lecco Calcio.