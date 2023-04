Tre denunciati per le aggressioni di Pasqua in un locale del centro

Immagine di repertorio

Sono stati identificati i tre autori degli atti di violenza avvenuti la sera di Pasqua in un locale del centro storico di Vercelli, fatto per il quale era già stato arrestato un ragazzo per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Tre denunciati

I tre sono stati denunciati per concorso in lesioni a danno di due avventori e di un dipendente del locale nel quale sono avvenute le aggressioni. Il Questore di Vercell ha adottato quattro provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane, in particolare per tre dei protagonisti de gravi episodi, il divieto di frequentare i locali del centro storico d Vercelli e le loro immediate vicinanze. Mentre per la persona arrestata in fragranza di reato il divieto è stato esteso a tutti gli esercizi pubblici della provincia. I provvedimenti hanno una durata che varia dai 6 ai 24 mesi.