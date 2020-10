Tamponi Covid rapidi in Piemonte: “sconto famiglia” per chi li fa a pagamento

Tamponi Covid in Piemonte: in arrivo sconti famiglia per chi vuole sottoporsi spontaneamente ai test. Una decisione della Regione Piemonte che, in collaborazione con FederFarma, intende sveltire l’iter diagnostico.

Test rapidi a domicilio

La Regione Piemonte in collaborazione con FederFarma Piemonte ha varato una direttiva in materia di somministrazione dei test rapidi (tamponi e sierologici) per la diagnosi da contagio di Covid19.

I cittadini che intendono sottoporsi a proprie spese ai test potranno rivolgersi senza prescrizione medica alle farmacie.

Queste avranno a loro disposizione un apposito servizio di effettuazione a domicilio dei test (con personale infermieristico) in collaborazione con la società Alpha Pharma Service. Il servizio proposto prevede che, su richiesta dell’utente, la singola farmacia prenoti su apposita piattaforma l’effettuazione del test rapido (indicando data e orario scelti dal cittadino) e provveda all’ordine del materiale necessario ed alla sua successiva domiciliazione. La società Alpha Pharma Service si occuperà poi di tutto il resto, fra cui la conferma della visita e l’invio dell’infermiere direttamente a domicilio, nonché la comunicazione dell’esito del test alla Regione di residenza.

Ecco quanto costano

Il costo del servizio dei tamponi Covid in Piemonte è variabile a seconda del tipo di test e al numero di persone che vi vengono sottoposte purché appartenenti al medesimo gruppo familiare. Ecco nel dettaglio il costo dei tamponi.

Test rapido sierologico:

1 persona: 43 euro

2 persone: 35 euro

3 persone: 32 euro

4 persone: 31 euro

5 persone: 30 euro

Tampone naso-faringeo

1 persona: 45 euro

2 persone: 37 euro

3 persone: 34 euro

4 persone: 33 euro

5 persone: 32 euro

Si tratta, tutto sommato, di prezzi inferiori a quanto veniva praticato privatamente da molti laboratori di analisi fino a questo momento.

