Sporcizia e situazioni di disagio nel parco di corso Bormida

Proseguono le segnalazioni dei nostri lettori che denunciano lo stato di degrado di alcune zone della città.

Questa volta fanno presente la sporcizia lasciata dai giostrai nel parco di corso Bormida che avevano trovato pulito dal Gruppo di Lega Ambiente, segnalato con appositi cartelli e ora tolti. Il lettore si chiede se forse davano fastidio e: "Perché ci sono ancora carovane di giostrai con cani liberi, aggressivi e visto che la festa è finita perché non tornano a casa. E poi l'indifferenziata vale solo per i cittadini residenti e controllati e multati non siamo tutti uguali?".

Il tutto documentato con immagini (nella foto gallery qui sotto) che indicano macchie di olio lasciate dai giostrai e altro.