Sequestro cosmetici: altri 26.000 prodotti non sicuri ritirati

Dopo il sequestro degli smalti per unghie la Guardia di Finanza di Vercelli ha sequestrato amministrativamente oltre 26.000 prodotti prevalentemente cosmetici non sicuri per il consumatore. I prodotti erano esposti sul banco di un ambulante al mercato del capoluogo.

Il commerciante è stato segnalato agli uffici della Camera di Commercio per l’eventuale accertamento delle violazioni e le relative sanzioni amministrative. Il trasgressore rischia infatti multe da un minimo di 500 ad un massimo di 4.000 euro.

L'attuale campagna dalle Fiamme Gialle è tesa ad incrementare servizi di controllo economico del territorio per contrastare la commercializzazione di articoli privi di etichettatura e - dunque - potenzialmente pericolosi per l’acquirente.

Ecco come i finanzieri hanno agito

In particolare, i militari del Gruppo di Vercelli, dopo aver eseguito un’attenta perlustrazione delle principali vie di accesso all’area mercatale del Capoluogo, hanno individuato una “bancarella” con una vasta esposizione di articoli di bigiotteria, unghie e ciglia finte che, da una più attenta osservazione, sono risultati carenti delle informazioni minime previste per legge quali - ad esempio - la composizione del prodotto e le precauzioni per l’impiego.

Trovate anche mascherine non idonee

Tra le migliaia di prodotti irregolari posti in vendita, i finanzieri hanno anche rinvenuto numerose confezioni di dispositivi di protezione individuali (mascherine chirurgiche FFP2) prive delle indicazioni previste per questa tipologia di prodotto e da ritenersi non idonee a proteggere le vie aeree dall’infezione da Covid-19.

Al termine del controllo, i militari hanno sequestrato l’ingente quantitativo di merce non sicura che avrebbe potuto fruttare, con la vendita al dettaglio, oltre 28.000 euro.