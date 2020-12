Scossa di terremoto in Valle d’Aosta

A novembre un’altra scossa di 3.2 era stata avvertita a Bionaz con epicentro a soli 800 metri di profondità. Due settimane fa il sisma di 4.0 in provincia di Milano, ora un’altra scossa sulla soglia dell’avvertibilità in Valle d’Aosta, come riporta primatorino.it.

E’ stata registrata alle 18 del giorno di Natale, 25 dicembre 2020, in Valle d’Aosta con epicentro a 9.7 chilometri di profondità sotto a La Thuile, sul confine con la Francia, con magnitudo 2.4, ovvero proprio sulla soglia dell’avvertibilità (come riporta la tabella di confronto tra scala Richter e Mercalli). Il 17 dicembre, lo ricorderete, il terremoto di 4.0 in provincia di Milano che ha fatto parlare tutta Italia per la sua eccezionalità: nessun danno, per fortuna, ma sisma chiaramente avvertito, soprattutto ai piani alti, anche fino in Piemonte.

VI RICORDIAMO CHE LA SOGLIA D’AVVERTIBILITA’ E’ MAGNITUDO 2.5: