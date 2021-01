Rientro a scuola: rinviate le superiori, confermate elementari e medie

Stabilite dal Consiglio dei Ministri le linee guide per il rientro a scuola, anche se alcune Regioni hanno applicato restrizioni ancora più rigide: Campania rientro previsto dal 25 gennaio; Veneto, Marche e Friuli il 1° febbraio sempre al 50% in presenza. Il Piemonte si allinea alle direttive del Governo.

Si parte al 50%

Il 7 gennaio 2021, come preannunciato, ritorno in classe per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado esclusa la Campania. Per le superiori didattica a distanza dal 7 all’11 gennaio, quando gli studenti torneranno in classe in presenza al 50% dopo le valutazioni del Comitato Tecnico Scientifico. Dall’11 gennaio alternanza di didattica a distanza e in presenza l 50%, percentuale che potrà salire al 75% seconda della situazione del contagio.

Leggi anche: https://primavercelli.it/cronaca/i-colori-del-nuovo-decreto-ponte-divieti-fino-al-15-gennaio/