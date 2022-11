Luminarie Natalizie 2022: si faranno con punti luce low cost

Nella foto la tipologia di luminarie low cost che saranno utilizzate anche a Vercelli.

La questione delle luminarie sì, luminarie no (questo sembrava inizialmente l'orientamento), aveva tenuto desta l'attenzione in città. C'erano anche state delle sperimentazioni per addobbi catarifrangenti alla fine però questo ripiego non ha convinto soprattutto i commercianti, per cui poco fa è stato invitato ai giornali un comunicato congiunto di Ascom e Confesercenti che annuncia luminarie low cost.

La nota dei commercianti

"Dopo i rumors delle scorse settimane, dopo aver vagliato diverse soluzioni (tra cui anche quella di installazioni non luminose appese, che non hanno convinto la maggior parte dei commercianti), i commercianti vercellesi, coordinati dai referenti di via e supportati dalle associazioni di categoria Ascom Confcommercio e Confesercenti, hanno optato, anche per questo Natale per l’installazione delle luminarie natalizie.

Ma resta ferma la convinzione, già espressa un mese fa circa, di farle nel rispetto del periodo delicato di crisi energetica.

Le luminarie che verranno installate, già a partire dai prossimi giorni, saranno alimentate con lampadine led a basso consumo, con temporizzatore e allieteranno lo shopping natalizio creando una piacevole atmosfera in città, con orari di accensione, però, ridotti rispetto agli anni passati.

La ditta che installerà le luminarie, per supportare l’operazione, si farà carico di coprire una parte dei costi.

Il commento di Angelo Santarella

“Inizialmente - commenta Angelo Santarella, presidente Ascom Confcommercio Vercelli - abbiamo frenato sul discorso luminarie tradizionali, per una questione soprattutto etica, legata al particolare momento che stiamo vivendo. Ma dopo aver vagliato diverse soluzioni, non percorribili o non apprezzate dagli esercenti, abbiamo deciso di procedere con la consapevolezza che la soluzione individuata sia ottimale non solo in termini di rispetto dell’attuale situazione di emergenza energetica ma anche nel rispetto della “voglia” e della volontà del mondo del commercio di accendere e puntare l’attenzione sul Natale”.

“Led a bassissimo consumo e orari contingentati – ha concluso Santarella - ci sono parsi un ottimo compromesso”.

La posizione di Confesercenti

“I commercianti da sempre accendono Vercelli in occasione delle festività natalizie” - commenta la presidente di Confesercenti Miriam Leone - e anche quest’anno, nonostante stiano subendo l’ennesima emergenza sia come imprenditori che in veste di cittadini, hanno voluto portare un po’ di clima natalizio in Città, dimostrando ancora una volta di credere nel territorio in cui lavorano. Le attività rendono vitale la nostra Città, vogliamo credere che lo sforzo anche economico profuso dagli operatori commerciali sarà premiato dai cittadini e visitatori che decideranno di fare i propri acquisti nei negozi di Vercelli”.

“L’attenzione e il calore verso il cliente, il desiderio di rendere viva la città costituiscono il valore aggiunto per chi si rivolge agli esercizi commerciali di vicinato rispetto all’acquisto online” - conclude Teresa Marcon, vice Presidente di Confesercenti e titolare di negozio del centro storico - “Tocca ora ai cittadini premiare lo sforzo profuso”.

La soddisfazione di Domenico Sabatino

"Parlo come commerciante - commenta Domenico Sabatino che aveva avviato le sperimentazioni alternative - che da dieci anni si impegna per l'installazione delle luci di Natale, sono molto contento dell'attenzione con cui i miei colleghi hanno seguito le sperimentazioni e le ipotesi sul tavolo. I commercianti non volevano un Natale al buio, grazie alla sensibilità della ditta installatrice, che si assumerà una parte di costi, verranno così piazzate luminarie a led e in modo da ridurre i consumi. Al momento hanno aderito circa 200 commercianti e penso altri ce ne saranno. L'installazione comincerà già nelle prossime ore e riguarderà una buona parte della città".