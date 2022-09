L'arte vercellese piange Franco Arrigoni, geniale scultore

Nel mondo dell'arte cittadino in queste ore grande cordoglio per la scomparsa di Franco Arrigoni, 94 anni, grande scultore che negli ultimi anni si era trasferito in Liguria. Arrigoni era nato a Balocco 1l 22 marzo 1928 ma ha vissuto a lungo a Olcenengo, paese in cui ha lasciato diverse opere e di cui era stato insignito della cittadinanza onoraria dal sindaco Ercole Gaibazzi nel 2014.

E' stato uno dei protagonisti immancabili di "Olcenengo Arte", kermesse inventata da Egidio Archero che oltre a essere sindaco del paese e colonna dell'associazione diabetici, era anche insegnante e fine critico d'arte e fu uno dei suoi più appassionati estimatori.

Un genio delle arti plastiche

Era in grado di far parlare il ferro e tutti gli altri materiali, sempre di riciclo, che finivano nelle sue sculture. Opere anche imponenti: da drammatici crocefissi a leggiadri pavoni, bassorilievi e composizioni astratte. Nella sua carriera artistica ha sempre avuto il piacere di sperimentare e mettersi in gioco.

Era uno dei fondatori di "Artes Liberales" e per diversi anni è stato uno dei pilastri del sodalizio che qualche mese fa lo aveva premiato proprio per questa sua militanza. Uomo cordiale e profondamente buono, era stimato da tutti per il livello della sua arte e l'amicizia che dava a tutti.

Nelle foto l'artista all'opera e il suo monumentale crocefisso.

Il ricordo di Artes Liberales

E dall'associazione presieduta da Pino Croce perviene questo ricordo: "Franco è entrato nell’associazione Artes Liberales ODV” nel 2006, anno della fondazione, e ha sempre partecipato attivamente alle varie manifestazioni artistiche proposte. Persona sempre corretta, garbata sarà ricordata a lungo anche e soprattutto per le sue numerose opere di scultura. L’espressività delle figure è basata sulla contrapposizione del pieno-vuoto, reso con tagli semplici, quasi geometrici, da forme semicircolari. Nell’ultimo periodo Arrigoni si rivolge alla terracotta: si tratta di composizioni sempre circolari, su pannelli, che riuniscono formelle di terracotta policroma, legno, materiali poveri".

Non si hanno ancora notizie sulla data del funerale.

Altri ricordi sul numero di Notizia Oggi Vercelli in uscita lunedì 13 settembre.