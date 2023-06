Finisce in carcere per aver guidato sotto gli effetti della droga

Un uomo, già noto alle forze dell'ordine per vari precedenti, è finito in carcere in seguito a un controllo casuale della Polizia che ha scoperto che pendeva un ordine di cattura per il reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

Movimenti sospetti al rione Isola

Il fatto risale alla giornata del 7 giugno 2023, durante un ordinario servizio di pattugliamento, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Vercelli, stavano passando in via Restano quando hanno intravisto movimenti sospetti nei pressi di un esercizio commerciale.

Andando a verificare hanno individuato un uomo in un garage impiegato per uso abitativo.

Ordine di carcerazione

Dagli accertamenti di rito effettuati per identificare l’individuo è emerso che era già noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti giudiziari e di polizia, ma soprattutto hanno scoperto pendeva su di lui un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Novara consistente nella revoca del decreto di sospensione per la carcerazione e nel conseguente ripristino dell’ordine medesimo per il reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

L’uomo, a seguito degli adempimenti di rito, veniva associato presso la casa circondariale di Vercelli a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente