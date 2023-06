Finanza Vercelli e Ufficio Dogane: al via la collaborazione

Recentemente, presso la caserma “ Felice Casalino” della Guardia di Finanza di{xtra24} Vercelli, si sono incontrati il Comandante Provinciale, Col. t. ISSMI Ciro Natale ed il Dottor Maurizio Gallucci, da poche settimane alla guida dell’Ufficio delle Dogane di Vercelli ed al

quale è stato rivolto un caloroso augurio di benvenuto da parte delle Fiamme Gialle del capoluogo.

L’incontro, a cui hanno preso parte anche gli Ufficiali del Gruppo di Vercelli e i Responsabili degli uffici locali delle Dogane, ha avuto lo scopo di rinsaldare l’impegno alla reciproca collaborazione nello svolgimento delle delicate missioni istituzionali, alla luce del protocollo d’intesa sottoscritto, a Roma, dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sinergia ribadita anche in un meeting tra il Comandante Regionale Piemonte-Valle D’Aosta e il Direttore Interregionale per la Liguria, Piemonte e Valle D’Aosta.

In particolare, i Responsabili provinciali, in totale sintonia, hanno messo a fuoco le linee guida per dar vita ad un’azione “sul campo” comune e coordinata, sia preventiva che repressiva, a tutela degli interessi finanziari nazionali e per offrire un livello più elevato di protezione nei

confronti delle minacce alla sicurezza economico-finanziaria, basata su un’accresciuta condivisione del patrimonio informativo e delle specifiche esperienze operative e sull’esecuzione di controlli congiunti per finalità antifrode.

Sul territorio della provincia, saranno molti i campi d’intervento nei quali strutturare la sinergia in grado di esaltare efficacemente le specifiche competenze del personale delle Dogane e della Guardia di Finanza, a partire dall’offerta di gioco pubblico, al contrasto del contrabbando e degli altri traffici illeciti connessi alla circolazione delle merci in entrata ed uscita dal territorio doganale dell’Unione Europea fino alla repressione delle violazioni nei settori delle accise e delle altre imposte sulla produzione e sul consumo.

Al termine della riunione, il Comandante Provinciale e il Direttore Provinciale hanno espresso reciproca soddisfazione per le intese raggiunte ai fini del coordinamento e operativi, nell’alveo

dei principi ispiratori e delle direttive strategiche contenute nel protocollo siglato tra la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.