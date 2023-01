Emergenza discariche 2: l'indecente spettacolo al Sesia

Mentre si sta pulendo un'area disastrata un'altra zona vittima degli abbandoni selvaggi di rifiuti. Davvero non si sa che dire, anche con la massima buona volontà il Comune, la Polizia Locale e Asm non possono correre di qui e di là come trottole, evidentemente la minoranza di furbetti non è poi così una minoranza... Ecco una lettera con documento video inviataci da un lettore.

Un cumulo di rifiuti

"Egregio signor Direttore, mi chiamo Pasqualino Marco Rocca, abito in Vercelli, per tenermi un pò in forma ogni tanto vado a camminare, sia per Vercelli che sulle rive del fiume Sesia. Ieri (10 gennaio ndr) mi trovavo per l' appunto sulle rive del Sesia, in prossimità del ponte che porta verso il bivio sesia; notavo un cumulo di rifiuti composto da vari oggetti (da una finestra a contenitori di plastica ecc.).

"Non è un bel vedere..."