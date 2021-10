Crescentino: cade in casa, persona soccorsa dai Vigili del Fuoco

Cronaca

Accaduto questa mattina in via Faldella.

Poco prima delle 8 di questa mattina, sabato 2 ottobre 2021, una squadra del distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco di Livorno Ferraris, comando provinciale di Vercelli, è intervenuta per un soccorso a persona a Crescentino in via Faldella al civico 37/a.

Giunto sul posto il personale dei Vigili del Fuoco veniva informato che una persona anziana era caduta in casa non riuscendo più ad alzarsi e pertanto si è proceduto ad aprire la porta dell'appartamento al quarto piano e prestare i primi soccorsi alla vittima stabilizzandola e permettendo così al personale del 118 di Cavagnolo di trasportarla al pronto soccorso di Chivasso.