Covid19 a Vercelli: numeri in rapido calo

Buone notizie sul fronte Covid19 a Vercelli: la mappa della regione Piemonte mostra un netto calo delle positività in città.

I casi in città

A Vercelli il numero delle persone positive al Covid19 sta scendendo rapidamente. La settimana scorsa i casi ammontavano a 334, mentre oggi sono 251. La città passa dunque dal rosso scuro della settimana scorsa, indice di un numero di casi superiori ai 300, al rosso che indica un numero compreso tra cento e trecento positività. Il capoluogo, inoltre, al momento è l’unico comune della provincia a superare il centinaio.

Gli altri comuni

La maggior parte degli altri paesi non supera i venti casi. Per quanto riguarda la parte bassa della provincia, come di consueto i numeri sono leggermente più alti verso il confine con il Torinese. Si inseriscono infatti nella fascia 20-100 Cigliano (31), Saluggia (39), Crescentino (78), Livorno Ferraris (24). In rosso anche Trino (31) e Santhià (39). Numeri tuttavia contenuti, considerando che si tratta anche di centri piuttosto grandi.

In verde

Rimangono a zero Pertengo, Tricerro, Sali e Salasco, nonché la consueta fascia di piccoli comuni tra il Lungosesia e la provincia di Biella.

In Valsesia

La parte dell’alta Valle mostra numerosi centri in verde. Contano invece fra i venti e i cento casi i comuni più grandi: Varallo (26), Quarona (34), Borgosesia (69), Serravalle (30), Gattinara (46), Roasio (22).