Controlli natalizi della Questura: arrestato un serbo

Cronaca

Denunciato un connazionale immigrato irregolare.

Nella mattinata di mercoledì 15 dicembre 2021, nell’ambito del rafforzamento dell’attività di controllo del territorio in vista delle festività natalizie, gli operatori della Squadra Volante della Questura hanno arrestato un cittadino di origine serba e denunciato un suo connazionale.

Contrasto ai furti

L’attività di prevenzione e contrasto dei reati contro il patrimonio, è stata intensificata nei periodi di festività per via del maggior traffico ed ha consentito agli agenti di notare un’auto con targa bulgara che si aggirava con fare sospetto nelle principali vie della città.

La vettura è stata fermata e gli occupanti sottoposti a controllo, di cui due di origine serba ed un terzo di nazionalità bulgara, i quali non riuscivano a fornire un valido motivo della loro presenza in città, dando dichiarando versioni contrastanti.

Diversi precedenti

Una situazione sospetta, pertanto sono stati svolti accertamenti, dai quali sono risultati a carico dei fermati numerosi precedenti inerenti ai reati di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, furto in abitazione, detenzione illegale di chiavi alterate o di grimaldelli e violazione di domicilio.

Le verifiche degli operatori hanno inoltre consentito di accertare l’irregolarità della presenza sul territorio nazionale dei cittadini di origine serba che sono stati entrambi denunciati per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Una pena da scontare: arrestato

In particolare uno dei fermati è risultato destinatario di un ordine di carcerazione per l’espiazione della pena di 1 anno e 5 mesi emesso nel 2019, ancora non eseguito.

Dopo gli adempimenti di rito, l’uomo è stato arrestato e tradotto in carcere per l’espiazione della pena, mentre il suo connazionale ha ricevuto l'ordine dal Questore di lasciare il territorio italiano entro 7 giorni.