Continuano i successi dell'A.S.D. Skating Vercelli

Nelle foto Martina Michelone e Martina Giolo.

Gli atleti dell’A.S.D. Skating Vercelli non finiscono di mietere successi nel Trofeo Nazionale fase 2 U.I.S.P. Piemonte 2021, i risultati ottenuti in gara continuano ad essere strabilianti: 1 oro ed un’ottima ottava piazza, il “bottino” realizzato sulla pista di Settime di Asti!

Enorme la soddisfazione per la Presidente del club bianco-rosso Marinella Gibin e per il suo validissimo staff tecnico.

Il team bicciolano ha ottenuto, nella Formula 1D F.le, l’ottava piazza con la precisa Martina Giolo, che per nulla intimorita dalla sua prima esperienza in una competizione di questa taratura, eseguendo il proprio programma con sicurezza, precisione e eleganza, ha dimostrato una buona qualità di pattinaggio.

Il titolo, con la conquista dell’ambita medaglia d’oro è giunto nella Formula 4A F.le, grazie alla determinata Martina Michelone, la giovane e talentuosa atleta Skating, è riuscita a mantenere la concentrazione ed ad eseguire al meglio delle sue capacità un perfetto programma gara.

Enorme soddisfazione del team Skating in questa giornata di gare in terra astigiana, in cui le atlete bianco-rosse, si sono ancora una volta presentate con una grande determinazione che le ha accompagnate per tutta l’interpretazione dei loro coinvolgenti dischi gara.