Casa di Riposo: chiesti 5 rinvii a giudizio per le morti di Covid

Per cinque degli indagati per le 49 morti avvenute nella Casa di Riposo di piazza Mazzini la Procura di Vercelli ha chiesto il rinvio a giudizio.

I reati contestati sono: Omicidio colposo e omissione di atti d'ufficio.

Le persone per cui è stato chiesto il processo sono tre esponenti della struttura: il direttore generale, il direttore sanitario all'epoca dei fatti e la responsabile delle Oss, l'allora direttore generale dell'Asl Vc e un medico. Sono invece cadute le accuse di epidemia dolosa, come del resto sta accadendo anche il altri casi in Italia, avendo la Cassazione stabilito che si può parlare di questo reato solo se si compiono atti che comportano la trasmissione del contagio, ma non le eventuali omissioni di atti volti ad evitarlo.

Per tutti gli altri iscritti nel registro degli indagati è stata richiesta invece l'archiviazione.

Gli addebiti agli indagati

Fra gli addebiti emersi dalle indagini ci sono gravi imprudenze avvenute, il mancato isolamento degli ospiti, il ritardo con cui venne invito l'ingresso ai parenti e anche la svolgimento di momenti di socializzazione, inoltre non sarebbero state effettuate sanificazioni prima del 25 marzo, quando già l'emergenza Covid era esplosa in pieno. Sono cinque i casi specifici di anziani ospiti morti nei loro letti dopo che non era stato possibile ricoverarli in terapia intensiva all'Ospedale cittadino e senza cercare altre strutture sanitarie dove inviarli.

In carico al direttore generale dell'Asl Vc tutta una serie di manchevolezze: nessuna linea guida, il mancato aiuto akka casa di riposo, nonostante diverse richieste, fra cui quella del Sindaco e non aver effettuato i tamponi agli ospiti fino ai primi giorni di aprile.

Una strage con 49 vittime

I decessi di anziani positivi al Covid furono 49, una vera strage che forse si poteva evitare. Al di là delle decisioni che la Magistratura potrà prendere e dell'accertamento finale delle responsabilità penali resta comunque un fatto evidente: la completa inadeguatezza del sistema a fronteggiare l'emergenza, comprese le più elementari norme come l'isolamento dei ricoverati.