Campo di basket all'Isola: uno scempio che rattrista

La vercellese Elena Gelli esprime il suo dispiacere sulle condizioni in cui versa il campetto da basket in via Restano.

"Nel 2018 è stato istituito, per volontà nostra e di chi gli voleva bene, il campo "Alberto Bellan Basketball Court" sito in via Restano - Vercelli. Mia mamma passa spesso in zona perché piace vedere i ragazzi che giocano allo sport che per mio fratello era una vera e propria passione. Sabato mattina si è trovata davanti uno scempio. Soldi e tempo per la realizzazione ne sono stati spesi e la stessa amministrazione comunale, presente il giorno dell'inaugurazione, aveva promesso che questo sarebbe stato un angolo felice e ben tenuto. Non servono altri commenti; chiediamo semplicemente che chi vuole usufruire del campo lo faccia avendone il dovuto rispetto ed auspichiamo che vengano fatte le dovute e necessarie riparazioni".