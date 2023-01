Botti di Capodanno: a Vercelli donna perde un dito

Mentre risuonavano ancora gli scoppi dei "botti" che sarebbero pure vietati chi abita in centro e non solo avrà sentito la sirena di un'ambulanza. Ebbene, giunge notizia da fonte del 118 che durante i festeggiamenti, in via Testi a Vercelli, una giovane donna di 34 anni si è ferita per lo scoppio di un petardo. Ha perso il dito di una mano e riportato altre lesioni da codice giallo.

Un anno che inizia male

Soccorsa è stata portata in ospedale.

Inizia così nel peggiore dei modi il nuovo anno. Non so conosce la dinamica del fatto, certo è che i continui appelli alla prudenza non sono mai troppi.

Notizia in aggiornamento.