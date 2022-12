Blitz della Polizia Locale alle discariche di via Mandela

Il vice sindaco Massimo Simion sta facendo in pochi mesi ciò che non era mai stato fatto prima in termini di contrasto all'abbandono dei rifiuti, che, nell'area industriale ha assunto, con continui acccumuli negli anni, la dimensione di un vero e proprio disastro ambientale. E il nuovo blitz ha toccato una delle più scandalose discariche storiche, quella, meglio quelle perché sono due, di via Nelson Mandela, vicino al rudere di un edificio rurale. Discariche che Notizia Oggi Vercelli e Prima Vercelli mostrano ormai da oltre dieci anni, finalmente c'è stato un intervento serio ed efficace.

Intevento che segue quello di cascina Margaria, sempre segnalato dai nostri reportage.

Foto 1 di 6 Foto 2 di 6 Foto 3 di 6 Foto 4 di 6 Foto 5 di 6 Foto 6 di 6

Da inizio anno 140 trasgressori puniti

"E' stata un'azione per la tutela dell’ambiente - sottolinea Simion a commento delle immagini inviate - la Polizia Locale ha individuato un trasgressore per abbandono selvaggio rifiuti in area industriale. È in corso inoltre un'indagine per lo smaltimento irregolare di rifiuti provenienti da una carrozzeria. Ricordo che nel corso del 2022 sono state contestate 140 contravvenzioni per abbandono di rifiuti".