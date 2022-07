Auto contro monopattino in piazza Cugnolio

Nella mattina di oggi, venerdì 1 luglio 2022, un'auto in fondo a corso Libertà, alla rotonda davanti al bar Sant'Antonio, ha urtato un giovane su un monopattino elettrico che non ha riportato gravi ferite e subito soccorso dal personale del 118.

Sul posto la polizia locale che ha effettuato gli accertamenti di rito.

L'episodio mette ancora l'accento sulla casistica che riguarda questi nuovi mezzi di locomozione elettrici che stanno spopolando, ma che possono mettere in difficoltà chi giuda non facendolo percepire come mezzo di locomozione.