Arpa sull'incendio ex Polioli: "nessuna emissione dannosa rilevata"

Arpa Piemonte sul proprio sito web ha pubblicato un report sull'incidente di oggi, che tante preoccupazione aveva destato fra i vercellesi.

"Oggi pomeriggio, verso le 14, è avvenuto un incendio presso la ditta ex Polioli (ora Alcoplast), a Vercelli. L'incendio è stato rapidamente domato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e una squadra di tecnici Arpa che ha verificato che l'intervento della ditta e dei vigili del fuoco era stato risolutivo: non era più rilevabile nè combustione nè fumo.

Arpa ha provveduto ad effettuare misure in campo per verificare le concentrazioni di sostanze organiche (COV) e i parametri di combustione (CO, Nox, Ossigeno, Co2 e So2) nei ricettori più prossimi allo stabilimento. Queste sono risultate non significative.