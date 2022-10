Alluvione 2020: per la provincia di Vercelli altri 1.200.000 euro

Un'immagine dell'alluvione del 2020 nel Vercellese.

Se nei risarcimenti ai privati la Regione Piemonte non ha certo brillato. A Motta de' Conti le prime tranches ai privati sono state accreditate solo pochi giorni fa, a due anni esatti dal disastro, per quanto riguarda i danni alle strutture pubbliche, annuncia che sono stati reperiti altri fondi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per rendere funzionali le infrastrutture danneggiate. Denari ottenuti grazie al meticoloso lavoro degli uffici regionali dell'Assessorato alle Opere Pubbliche con il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale.

L'ordinanza è stata firmata dal Presidente della Regione Alberto Cirio come Commissario delegato per il superamento dell'emergenza.