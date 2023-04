Allerta gialla temporali: attesi a Vercelli oltre 50 mm di pioggia

L'allerta gialla emanata in queste ore dalla Regione Piemonte per la previsione di temporali anche forti riguarda anche le pianure del Vercellese.

Attesi 50 mm di pioggia in dieci ore

Già dalla notte il tempo per Vercelli città e dintorni dovrebbe farsi coperto con possibilità di piogge anche durante tutta la mattinata. Ma, dal pomeriggio sono anche previsti due fronti temporaleschi, uno alle 16 e poi in modo più intenso nella serata dalle 19. La pioggia forte durera anche nella notte. In circa dieci ore la previsione di precipitazioni è di più di 50 mm. Una precipitazione di notevole intensità visto il periodo.

Nuvoloso fino a domenica

Il tempo rimarrà poi coperto fino a domenica, quando potrebbero esserci altre piogge ma di bassa intensità.

Le temperasture crolleranno nella giornata di giovedì con massime a non più di 14 gradi, per poi risalire nei giorni successivi ai livelli precedenti.