Addio a monsignor Carlo Orecchia fine biblista e musicista

Grande teologo e appassionato di musica (era diplomato in pianoforte), a 86 anni è spento nella serata di mercoledì, nel suo alloggio in Seminario di Vercelli, monsignor Carlo Orecchia, figura storica del clero eusebiano. I funerali saranno celebrati domani, venerdì 24 febbario 2023, alle 15, in Duomo, dall’arcivescovo Marco Arnolfo, mentre l’omelia sarà affidata ad un grande amico ed estimatore di monsignor Orecchia, il vescovo di Novara Franco Giulio Brambilla,

Il Rosario sarà recitato sempre in Duomo oggi, giovedì, alle19. Dopo le esequie la salma sarà tumulata nella tomba di famiglia al cimitero di Livorno Ferraris.

Insegnò in diverse scuole

Originario di Casanova Elvo, e ordinato sacerdote nel 1959, dopo aver insegnato anche nelle scuole vercellesi (al Liceo Classico), monsignor Orecchia aveva tenuto corsi di Storia e Scienza delle Religioni, di Introduzione all’Antico e Nuovo Testamento e di Storia dell’ermeneutica biblica nella diocesi di Novara.

Successivamente, dal 1968 e sino al 2014, era passato alla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano, tenendo le cattedre di Lingue bibliche, di Storia dell’ermeneutica biblica e di Letteratura e iconografia biblica.

Nel settembre del 2007 l’allora arcivescovo di Vercelli, padre Enrico Masseroni, lo aveva nominato rettore della Basilica di Sant’Andrea.