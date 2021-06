Addio a Marco De Felice

Per un malore improvviso è mancato Marco De Felice, 54 anni. Stimato operatore del Comune di Vercelli, lo ricorda anche il presidente del Consiglio Comunale Gian Carlo Locarni: "Oggi ci lascia un fulgido esempio di competenza e dedizione al proprio lavoro, una grave perdita non solo per il Comune di Vercelli ma per tutta la città, esempio di educazione e volontà nel mettersi al servizio degli altri ciao Marco un abbraccio sincero ai tuoi cari".

L'ultimo saluto a Marco sarà celebrato martedì 8 giugno alle 15 nel Duomo di Vercelli, mentre lunedì 7 giugno, sempre in Duomo, verrà recitato il Santo Rosario.

Sul giornale in edicola lunedì 7 giugno ricordo più approfondito