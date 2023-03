Accoltellamento zona Montefibre: dacur di 18 mesi per tre stranieri

Sviluppi in seguito alle indagini relativa all'accoltellamento della notte del 27 novembre 2022 fuori da un locale dell'area ex Montefibre. In quell'occasione erano intervenute due volanti per la segnalazione di un giovane con ferite d’arma da taglio alla gamba sinistra.

Le indagini e il "Dacur"

La successiva attività di indagine svolta dalla Squadra mobile ha condotto successivamente all’individuazione ed alla denuncia di 3 soggetti stranieri.

A tali persone. considerate soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica, è stato notificato un provvedimento di prevenzione emesso dal Questore di Vercelli, consistente nel divieto di accedere nuovamente al locale ove si sono svolti i fatti ed alle zone ad esso adiacenti (il cosiddetto DACUR), per una durata di 18 mesi, al fine di impedire la loro presenza nella zona molto frequentata da giovanissimi nei fine settimana e prevenire la consumazione di ulteriori reati.