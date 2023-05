Volantinaggio a Vercelli a difesa della salute e del diritto alle cure

Un volantinaggio a difesa della saluta e del diritto di cura. Mercoledì 24 maggio, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19, si terrà una mobilitazione a tutela della Sanità (pubblica e privata). Il Comitato per il diritto alla tutela della salute e alle cure organizza un’iniziativa di volantinaggio a Vercelli, in via Cavour, angolo corso Libertà.

Garantire il diritto alla salute

Il Comitato per il diritto alla tutela della salute e alle cure - costituito da cittadini, pazienti, associazioni e sindacati che intendono unirsi per avviare una fase di consapevolezza e mobilitazione per difendere il diritto a curare e a essere curati - si presenta a Vercelli per contribuire, anche a livello locale, a difendere il Servizio Sanitario Nazionale, garantire il diritto alla salute sancito dalla nostra Costituzione e dare supporto alle mobilitazioni “a tappe” che toccheranno le province del Piemonte e che culmineranno in una manifestazione regionale il prossimo 27 maggio.

Al momento sono 25 le associazioni, i sindacati, le organizzazioni professionali che vi hanno aderito (LIBERA PIEMONTE - ANAAO – CIMO - AAROI EMAC – FVM – FASSID - FIMMG - SMI PIEMONTE - SUMAI PIEMONTE - ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI TORINO - CGIL PIEMONTE - FP CGIL PIEMONTE - FIALS PIEMONTE - NURSIND PIEMONTE - NURSING UP PIEMONTE - FP CGIL MEDICI PIEMONTE - MEDICINA DEMOCRATICA - FEDERCONSUMATORI PIEMONTE - CITTADINANZA ATTIVA - SE NON ORA QUANDO - COMITATO SALUTE PUBBLICA ALTO CANAVESE - MOVIMENTO DIEM25 - ATTAC - VOLERE LA LUNA - PROSPETTIVE COMUNI) ma il Comitato è aperto a tutti coloro che, in qualsiasi veste, condividono l’appello e vogliono aderire.