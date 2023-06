Veterinario gratis per i più fragili: inaugurato l'ambulatorio di Vercelli

E’ stato inaugurato ieri pomeriggio, a Vercelli, il primo ambulatorio sociale veterinario nell’Asl Vercelli, in via Colombo 28. L’iniziativa, fortemente voluta dalla Regione e, in particolare, dall’assessore regionale al Benessere Animale, Chiara Caucino, rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello per il Piemonte e, allo stesso tempo, di una pietra miliare nel sostegno alle persone più disagiate per le quali un’animale di affezione rappresenta molto più di un amico, ma un vero e proprio compagno di vita, una figura sempre presente che dona amore e affetto, con comprovati effetti anche terapeutici sull’umore e contro il senso di solitudine che spesso attanaglia le persone più fragili.

All’inaugurazione, oltre all’assessore Caucino e ai vertici dell’Asl Vercelli, era presente il sindaco, Andrea Corsaro, l’assessore comunale al Benessere Animale, Patrizia Evangelisti, il Prefetto di Vercelli, Lucio Parente, il Procuratore Capo, Pier Luigi Pianta, il presidente della Provincia di Vercelli, Davide Gilardino, i consiglieri Regionali Alessandro Stecco e Carlo Riva Vercellotti, il Commissario Capo, Fabiana Melfi, in rappresentanza del Questore e il presidente dell’associazione «Baffi e Code», Andreina Rossi.

«Prosegue - ha spiegato Caucino - il nostro percorso di inaugurazioni dei 15 Ambulatori veterinari sociali piemontesi, fra cui quello importantissimo di Vercelli. La situazione dopo la pandemia, di profonda crisi economica, ha inciso pesantemente sui soggetti fragili in stato di bisogno seguiti dai servizi sociali piemontesi che, in molti casi, sono detentori di animali d’affezione. Per tale ragione - ha aggiunto Caucino - gli obiettivi di questa misura sono molteplici: evitare gli abbandoni degli animali, magari perché non si hanno le risorse per curarli, fare in modo che le persone più fragili non debbano subire un ulteriore aggravio economico per il sopraggiungere di una malattia al proprio animale ed evitare che situazioni igienico-sanitarie critiche possano peggiorare ulteriormente la situazione delle persone già in difficoltà». «Tengo a ricordare - ha concluso Caucino - che tutto questo è stato possibile anche grazie al fondamentale lavoro del dipartimento veterinario delle Asl del quadrante Nord (Biella, Novara, Vco e Vercelli) che hanno creato una vera e propria rete composta da ben sei ambulatori solo sull’area inter aziendale: un risultato straordinario, non certo scontato».

Sono quindici gli ambulatori in regione

«L’apertura di questo nuovo Ambulatorio veterinario sociale qui a Vercelli, rappresenta un segnale importante, ma soprattutto concreto per le persone in difficoltà, perché risponde a un bisogno sentito - ha spiegato il DG dell’Asl di Vercelli, Eva Colombo -. Sul territorio dell’ASL di Vercelli sono più di un migliaio i cani e i gatti appartenenti a famiglie seguite dai servizi sociali, che nell’ambulatorio troveranno un punto di riferimento per la cura dei loro amici a quattro zampe. Non è un caso che siano definiti “animali da compagnia”: penso alla gioia e all’affetto che cani e gatti regalano ogni giorno ai loro proprietari, specie agli anziani e più in generale a chi vive solo». «Contiamo - ha proseguito Colombo - di attivare un ambulatorio veterinario analogo anche a Borgosesia, nella sede di via Marconi, nel prossimo mese di settembre. Come Direzione Generale siamo lieti che Vercelli sia inserita nella rete regionale degli Ambulatori sociali veterinari. La nostra ASL è da sempre molto attenta agli amici a 4 zampe e promuove iniziative a loro dedicate, quali il convegno che abbiamo organizzato nel dicembre scorso dedicato alle adozioni consapevoli, a cui hanno partecipato centinaia di studenti, amministratori locali e associazioni di volontariato; un’iniziativa pensata per presentare il progetto “Adotta un amico”, avviato a inizio anno, per sostenere la sterilizzazione dei cani adulti presenti nei canili del territorio e favorirne l’adozione». «E che la nostra è un’ASL “pet friendly” - ha concluso il DG - è anche dimostrato dal fatto che negli ultimi cinque anni consecutivi Legambiente le ha assegnato il Premio “Animali in città” per le strutture e i servizi dedicati agli animali d’affezione offerti ai cittadini, per le risorse economiche impegnate nella sterilizzazione delle colonie feline e per l’organizzazione e l’efficacia delle attività di controllo, relative anche agli animali selvatici».

Per il sindaco di Vercelli, Andrea Corsaro, «oggi, inauguriamo l’Ambulatorio Veterinario sociale, frutto della politica della Regione, e in particolare dell’assessore Caucino, che ringrazio, che ha l’aspettativa di raggiungere quelle persone in difficoltà, per far sì che non abbiano anche un ulteriore aggravio quando il loro l’animale di affezione ha problemi di salute. Questo significa anche attuare la lotta agli abbandoni e prestare grande attenzione all’aspetto igienico sanitario. E’ un’azione virtuosa da tutti i punti di vista, tengo a sottolineare che noi, come Comune di Vercelli, abbiamo varato lo scorso anno anche l’Ambulanza Veterinaria e siamo ben lieti di essere vicini, unendo le due iniziative, proprio alle persone più fragili, quelle che hanno maggiormente bisogno di sostegno».