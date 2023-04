Vercelli: i progetti del Pnrr presentati al Rotary Club Sant’Andrea

Si è tenuta lo scorso 5 aprile la conviviale Rotary Club Sant’Andrea Vercelli-Santhià-Crescentino. Il presidente Fabrizio Pissinis ha introdotto la relazione del Sindaco di Vercelli, Avv. Andrea Corsaro sul tema “Progetti di rigenerazione urbana e interventi PNRR per la città di Vercelli”.

L’Avv. Corsaro ha ricordato il decennale percorso di sviluppo degli insediamenti produttivi nell’area industriale di Vercelli e delle ricadute occupazionali, ma ha subito dopo affermato che oggi lo sviluppo della Città deve essere visto con occhi diversi, più rivolti alla rigenerazione urbana, alla sostenibilità, al green, all’inclusione, allo sviluppo di nuovi servizi, in sintesi al miglioramento della qualità della vita.

Con l’ausilio di slides e rendering dei progetti già definiti e in parte già finanziati grazie al PNRR, il Sindaco ha dimostrato come sia possibile dare un effettivo impulso di innovazione alla nostra Città. L’elenco degli interventi è stato ampio e diversificato, ma se ne è percepita ed apprezzata la coerenza per raggiungere gli obiettivi di rinnovamento voluti.

Si parte con la riqualificazione delle sponde della Sesia, in connessione con i parchi cittadini, la trasformazione di Viale Garibaldi, con il recupero di nuove aree per i parcheggi in sostituzione di quelli che verranno eliminati, per arrivare al rinnovamento delle piazze cittadine. Si passa al recupero di edifici storici, alla riqualificazione di strutture scolastiche come gli asili o le piscine, a nuove strutture sportive e, ove necessario, si procederà alla demolizione di edifici degradati e alla loro ricostruzione.

Si prevede la realizzazione di “isole verdi” e la valorizzazione dei rinvenimenti archeologici della Vercelli romana. Si interverrà per la riqualificazione energetica del Teatro Civico, sulla viabilità di Piazza Roma e di corso Amedeo Avogadro di Quaregna, del Cavalcavia Adriano Tournon e di altri interventi diffusi nel tessuto urbano.

A supporto dell’Università del Piemonte Orientale e dei nuovi Dipartimenti istituiti a Vercelli, si prevedono gli interventi di recupero degli ex magazzini comunali di via Restano e creazione di una mensa universitaria nell’immobile un tempo occupato da “Cavalli e stalloni”, oggi in disponibilità del Comune a seguito di confisca.

In una delle missioni del PNRR destinata alla modernizzazione delle pubbliche amministrazioni ha trovato spazio anche la informatizzazione della macchina amministrativa comunale.

Tutto il piano di interventi comporta investimenti per oltre 40 milioni di euro già coperti da finanziamento, più altri 30 milioni in arrivo e con procedure di appalto in parte concluse e di cui si vedrà a brevissimo l’inizio lavori ed altre procedure molto avanzate.

I finanziamenti sono arrivati grazie anche alle scelte amministrative degli anni scorsi quando si era scelto di investire cospicue risorse in progetti per concorrere a linee di finanziamento di molto precedenti il PNRR, come il Programma nazionale della qualità dell’abitare (PinQua), la Mobilità Sostenibile (Mims), il bando periferie.

Vercelli, quindi, può contare su un parco progetti pronti e cantierabili, di elevato livello che hanno visto il coinvolgimento, insieme agli uffici comunali, di professionalità altamente qualificate, come lo studio dell’architetto Andreas Kipar e il Politecnico di Torino, grazie all’intervento del prof. Stefano Corgnati.