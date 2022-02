Venti in intensificazione in serata e nella giornata di lunedì 7 febbraio

Meteo

Pre-allarme per i volontari della Protezione Civile.

Venti moderati o forti da ovest-nordovest sulle Alpi; deboli o moderati da sud sull'Appennino; deboli da sudovest in pianura. Generale rinforzo dalla sera, con foehn nelle valli alpine, in estensione alle pianure adiacenti nel corso della notte, questo quanto previsto per la serata di oggi, domenica 6 febbraio 2022, da Arpa Piemonte. Condizione che si estenderà anche alla giornata di domani, lunedì 7 febbraio, con venti forti o molto forti da nordovest al mattino e da nord al pomeriggio sulle Alpi; moderati o forti in rotazione da sudovest a nord sull'Appennino; moderati occidentali in pianura, in rotazione da nord nel pomeriggio sul settore orientale; rinforzi di foehn diffusi al mattino, in attenuazione sulle pianure occidentali nel tardo pomeriggio, più persistenti e con raffiche più violente sulle pianure orientali (Arpa).

A riportare l'allarme, segnalato in prima battuta da Arpa Piemonte, è stato l'assessore alla Protezione Civile, Gian Carlo Locarni, che ha pubblicato un post su Facebook riguardo tale possibilità. Oltre a rilanciare l'allerta meteo, l'assessore ha provveduto a mettere in stato di pre-allarme il gruppo comunale dei volontari della Protezione Civile, che ha confermato la presenza di una squadra reperibile in caso di necessità. Attenzione, dunque, agli alberi e ai tetti malconci mentre si cammina per strada: nonostante la manutenzione del verde cittadino e i lavori di restauro degli edifici, c'è sempre il rischio che il vento faccia danni.

Il post su Facebook

"Con riferimento all’attività di monitoraggio dell'evoluzione meteorologica inerente il territorio del Comune di Vercelli eseguita dal Servizio Centrale Operativa, Sicurezza e Protezione Civile si comunica quanto segue: NELLE PROSSIME 36 ORE SONO PREVISTE CONDIZIONI DI VENTI MOLTO FORTI AL SUOLO SUL TERRITORIO DI VERCELLI. In relazione a quanto sopra esposto, si informa che è stato allertato il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile che ha confermato la presenza di una squadra di Volontari in Pronta Reperibilità (3 unità), rapidamente operativa in caso di necessità.

Le informazioni sono reperibili anche sul sito dell’ente comunale accedendo dalla home page cliccando su protezionecivile".