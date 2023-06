Un vercellese tra i finalisti del "Migliore Chef Italia"

Massimiliano Massara, chef del ristorante "Interno 3" di via Veneto è fra i 30 finalisti del contest "Migliore Chef Italia" 3, la troupe del programma televisivo condotto dallo chef Simone Falcini, che viene trasmesso dal Canale 913 di Sky su Canale Italia e su canali social, sarà a Vercelli, nel locale di Massimiliano il 20 giugno per riprendere la preparazione del piatto che sarà poi votato dai giudici.

Unico ristorante piemontese in lizza

Il ristorante cittadino è l'unico del Piemonte fra i finalisti.

Il montepremi complessivo è di 16.000 euro.

Ad affiancare il conduttore nel ruolo di giudici altri chef e addetti ai lavori: Sandro Bellucci, Leonardo Comucci, Maria Grazia Celella, marco.bogetto@netweek.it

Si può già votare

E' già anche possibile votare per Massimiliano con un like sotto la sua foto alla pagina Facebook del programma.

Il plauso dell'assessore Sabatino

"E' una bella notizia per la città - commenta l'assessore al commercio Domenico Sabatino - i nostri esercenti sono delle grandi risorse e Massimiliano merita tutto il nostro aiuto, per cui invito a riempire di like la sua foto. La venuta della troupe del programma in città è anche un bello spot per Vercelli. L'amministrazione comunale è sempre vicina al mondo del commercio e della ristorazione e non possiamo che essere felice per questo nostro valido chef".