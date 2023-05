Successo per il progetto “Le aziende in classe” al Cavour di Vercelli

Con il progetto “Le aziende in classe” promosso dal Comitato Piccola Industria di Confindustria Novara Vercelli Valsesia, collegato al PMI DAY, imprenditori del territorio del Vercellese e della Valsesia hanno voluto portare la loro esperienza agli studenti dell’Istituto Cavour, trattando tematiche economiche specifiche per i corsi di Amministrazione Finanza e Marketing e di Turismo. Il progetto si è articolato in tre incontri, che si sono svolti tra aprile e maggio.

Diverse realtà presenti agli eventi

Il primo di questi, tenutosi il 14 aprile scorso, ha visto coinvolte le classi V A SIA (Sistemi Informativi Aziendali) e V B AFM (Amministrazione Finanza e Marketing). La relatrice, Maria Grazia Tagliabue in rappresentanza della Riseria SP spa di Stroppiana, ha parlato sia sul merito creditizio delle imprese, sia sui piani industriali pluriennali

La sig.ra Tagliabue ha illustrato le due tematiche anche grazie alla condivisione di documenti aziendali e presentando le esperienze della società che amministra insieme alla figlia, azienda molto dinamica ed innovativa sia dal punto di vista industriale sia nel ricorso al mercato finanziario.

Gli studenti, che già avevano avuto modo di studiare le linee generali di questi argomenti nel corso dell'anno scolastico, si sono dimostrati molto interessati e sono stati coinvolti dallo stile espositivo di Tagliabue, che oltre ad essere manager è anche nonna e come tale crede nei giovani e cerca in ogni occasione di motivarli e di farli appassionare agli aspetti gestionali e contabili.

La collaborazione didattica con la Riseria SP spa era iniziata già a settembre quanto gli studenti avevano avuto modo di visitare lo stabilimento produttivo, di incontrare i responsabili delle diverse funzioni aziendali e di ricevere copie dei bilanci aziendali, che sono poi stati analizzati in classe dal punto di vista economico e finanziario e comparati con quelli di altre riserie della zona così da evidenziare tratti comuni e peculiarità di ognuna.

Alle classi Quarte dei corsi amministrativi è stato dedicato l’incontro sul marketing, svoltosi l’8 maggio scorso e tenuto da Maurizio Audone, presidente e direttore creativo di “Adverteaser”. Dopo la presentazione dell’azienda, moltissimi sono stati gli argomenti trattati: la progettazione di un piano di marketing, le strategie di comunicazione e l’attenzione per il cliente, il marketing digitale, il metaverso e l’intelligenza artificiale solo per citare quelli che hanno appassionato maggiormente gli studenti.

Il ciclo di incontri si è concluso l’11 maggio scorso ed ha interessato le classi Terze e Quarte dell’indirizzo Turismo, con relatore il dott. Andrea Colla, direttore di “Monterosa 2000”, un progetto che vede coinvolti molti enti pubblici tra cui la stessa Regione Piemonte, che ha assunto il ruolo principale nella promozione del progetto.