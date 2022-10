Settimana della Protezione Civile: incontri ed evento regionale a Vercelli

Nella foto la presentazione della Settimana della Protezione Civile.

Da martedì 11 a domenica 16 ottobre ci sarà la Settimana Nazionale della Protezione Civile, con una serie di iniziative proposte dall'amministrazione perché Vercelli ospiterà quest'anno la 28ª Giornata Regionale della Protezione Civile. Gli eventi sono stati presentati in municipio oggi, giovedì 6 ottobre, alla presenza del sindaco Andrea Corsaro, l'assessore competente Gian Carlo Locarni e il vice prefetto Anna Laurenza

Il programma è molto articolato e coinvolge diversi ambiti da quello delle istituzioni, al mondo scolastico, ci sarà l'inaugurazione della Sala Operativa Comunale C.O.C. presso il Comando Polizia Locale ed un interessante convegno sul rischio idrologico, infine domenica il centro cittadino ospiterà un'esposizione di mezzi e attrezzature di Protezione Civile dedicata alla cittadinanza.

Il programma

Martedì 11 ottobre 2022 alle ore 9.30 presso il Comando Polizia Locale di Vercelli (Via Donizetti,16), laboratorio Didattico “Vai in PaniCOC”. Lo strumento didattico denominato “Vai in PaniCOC” previsto dal laboratorio, messo a disposizione e coordinato dalla Regione Piemonte in collaborazione con la Società Quesite, simula la gestione di un C.O.C. (Centro Operativo Comunale) e prevede il coinvolgimento dell’Autorità di Protezione Civile – Sindaco – e dei componenti responsabili di alcune Funzioni di Supporto. Il format permette di simulare le dinamiche tipiche del gioco di squadra, dei processi decisionali complessi e di analizzare le capacità del gruppo di gioco di assumere decisioni operative in tempi ristretti.

Giovedì 13 ottobre 2022 ore 10 circa presso l’Aula Magna (proposta informativa e di sensibilizzazione) e presso un’aula (Progetto Risk Act), Istituto Comprensivo Lanino (C.so Tanaro, 3)

E' un'attività didattica per sensibilizzare gli alunni dei quattro Istituti Comprensivi della Città di Vercelli (massimo 4 classi coinvolte divise in due gruppi) della durata di circa due ore. Con l’utilizzo di filmati e presentazioni multimediali verrà illustrato il sistema di Protezione Civile e le sue componenti, i maggiori rischi che riguardano il territorio ed i relativi comportamenti corretti da adottare in caso di emergenza nonché il funzionamento del sistema di allerta ponendo l’attenzione sulle fonti ufficiali da consultare.

Venerdì 14 ottobre 2022 ore 15.30 presso il Comando Polizia Locale Vercelli (Via Donizetti, 16).

Inaugurazione Sala Operativa Comunale C.O.C. - C.O.M. - Sala Radio Emercomnet.

Breve cerimonia di inaugurazione della Sala Operativa Comunale C.O.C. - C.O.M. - Sala Radio Emercomnet realizzata presso il Comando Polizia Locale di Vercelli con la partecipazione delle autorità.

Venerdì 14 ottobre 2022 ore 16.30 presso il Polo Logistico Regionale di 1° Livello di Vercelli (Via Borasio, 6).

Convegno sul rischio idrologico e sul ruolo della pianificazione – la risposta della Protezione Civile nell'evento del 2-3 ottobre 2020.

Si parlerà di rischio idrogeologico alla luce anche degli eventi dell’ottobre 2020 e sarà in tre sessioni:

1° sessione – Relazioni di apertura / Interventi istituzionali

2° sessione – Relazioni tecniche

3° sessione – Dibattito e chiusura lavori

Domenica 16 ottobre 2022 ore 10-18 presso le seguenti vie cittadine, via Cavour, piazza Cavour, via dei Mercati, piazza Palazzo Vecchio, piazza Massimo D’Azeglio e via Gioberti.

Esposizione di mezzi e attrezzature di Protezione Civile nel centro storico della Città di Vercelli.

Come evento conclusivo è prevista l’esposizione di mezzi e attrezzature in dotazione agli Enti ed Organizzazioni che concorrono nell'opera di prevenzione e soccorso alla popolazione colpite da calamità con eventuale integrazione di simulazione attività operative e coinvolgimento in semplici esercitazioni in ambito di Protezione Civile.