Saldi estivi: in città si partirà giovedì 6 luglio

Giovedì 6 luglio 2023. Segnatevi questa data perché è il primo giorno di Saldi Estivi nei negozi vercellesi. La data è stata ufficializzata in queste ore dall'Ascom. La durata del periodo di svendite è fissata in otto settimane anche non continuative a partire dal 6 luglio. Nei trenta giorni antecedenti il periodo di Saldi saranno vietate tutte le vendite promozionali. I saldi sono disciplinati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 25-6925 del 22/05/2023

Vendite promozionali

Riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Le date di inizio dei saldi estivi e invernali sono fissate annualmente dalla Regione, sulla base di accordi interregionali. I comuni a partire da tali date fissano la durata de saldi fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo.

Per effettuare la vendita di fine stagione bisogna renderlo noto con un cartello, apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento. Sono effettuate dal commerciante applicando sconti, reali ed effettivi, sui normali prezzi praticati, dandone informazione al consumatore tramite l’utilizzo di qualsiasi mezzo pubblicitario, ivi compresa la cartellonistica apposta in vetrina.

E’ vietato effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni che precedono l’inizio dei saldi, limitatamente agli articoli di carattere stagionale o di moda che subiscono un notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Tutte le informazioni fornite dalla Regione Piemonte hanno lo scopo di consentire un'applicazione uniforme ed omogenea della normativa in ambito regionale.