Rotary Vercelli: testimonianza dal seminario di leadership per i giovani

L’incontro di martedì 18 aprile del Rotary Club Vercelli è stato dedicato al Rotary Youth Leadership Awards (Ryla) 2023 .

“Sono contenta che dopo lo stop dovuto alla pandemia - ha affermato Adriana Sala presidente del Club vercellese - si sia potuto riprendere la realizzazione del "Ryla", che rappresenta un’opportunità straordinaria per i giovani al fine di sviluppare le capacità di leadership e acquisire competenze utili per la propria vita personale e professionale.”

Presenti all’incontro l’assistente al Governatore Benedetta Delleani, Giorgio Delleani presidente della Commissione Azione professionale e Pubblico Interesse e Anna Pagni, socia onoraria di Rotaract ed Interact, sempre vicina ai giovani rotaractiani e interactiani.

Seminario di leadership

Claretta Breddo del Rotaract Vercelli ha quindi illustrato la sua recente esperienza al Ryla 2023, programma di formazione alla leadership rivolto principalmente agli studenti universitari e a giovani professionisti, organizzato dai Distretti Rotary 2031 e 2032 e svoltosi a Cherasco.

Il tradizionale seminario si è tenuto nel mese di marzo ed i partecipanti sono arrivati da Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, inoltre la relatrice ha sottolineato come, durante la settimana trascorsa, si siano creati forti legami di amicizia tra tutti i partecipanti.

Risolvere i problemi e gestire i conflitti

Leadership, comunicazione e sostenibilità sono stati i temi di questa edizione del Ryla, durante il quale sono stati affrontati argomenti come i princìpi e l’etica della leadership, le capacità comunicative, la soluzione dei problemi e gestione dei conflitti e la cittadinanza locale e globale. Un’attenzione particolare è stata dedicata alla sostenibilità, la vera sfida dei prossimi anni.

Edione tutta dedicata ai giovani rotariani

A differenza delle precedenti edizioni del seminario, tutti i relatori, su volontà dei Governatori, sono stati Rotariani, appartenenti ai Club dei Distretti Rotary 2031 e 2032 per valorizzare e dare spazio alle tante professionalità dei Soci.

Il museo della magia

Alle ore di lezione si sono affiancati anche momenti più leggeri ma sempre impattanti, come la visita al Museo della Magia di Cherasco, alla presenza del fondatore Mago Sales, al secolo Don Silvio Mantelli, sacerdote che grazie ai tanti trucchi di magia, ha portato un sorriso ai bambini in difficoltà in Africa, America e Asia: degno di nota lo spettacolo svoltosi di fronte a Madre Teresa di Calcutta.