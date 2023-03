Rotary Club Vercelli, uno sguardo al territorio e uno sguardo al mondo

Riceviamo e pubblichiamo

In 118 anni il Rotary è cresciuto da un singolo Club a una rete globale che ha un impatto importante nelle comunità di tutto il mondo. Proprio nel giorno in cui si festeggia l’anniversario della sua nascita, come Rotary Club Vercelli abbiamo provveduto a fare un bonifico di 2600 € a favore del Rotary Club di Katmandù per contribuire alla realizzazione di bagni per le studentesse della Shree Bindeshwori Basic School, fondata nel 1999 a Raksirang Rural Municipality in Nepal.

Progetto del Rotary Club Katmandù

“Quando siamo venuti a conoscenza di questo progetto del Rotary Club Katmandù è emerso il desiderio di collaborare in modo fattivo e per questo voglio ringraziare tutti i Soci del Club per il sostegno a questo service internazionale, che si aggiunge a quelli programmati – ha affermato la presidente del Rotary Club Vercelli Adriana Sala Breddo – in particolare voglio ringraziare chi a vario titolo si è impegnato per raggiungere questo obbiettivo”,

Nelle scuole, soprattutto dei distretti più remoti delle alte valle Himalaiane, mancano ancora oggi servizi igienici e, laddove presenti, spesso non ci sono servizi dedicati alle ragazze. Oltre all'esigenza di migliorare in generale le condizioni igieniche delle scuole per tutti, c'è l'esigenza di arginare il tasso di abbandono delle ragazze in età adolescenziale. Vi è purtroppo la tendenza ad abbandonare la scuola perchè banalmente non ci sono servizi igienici idonei o dedicati a loro e si vergognano di utilizzare i bagni ad esempio durante il periodo del ciclo mestruale.

Questo nostro service rappresenta anche un ponte con il primo service in assoluto realizzato dal Rotary, quando a Chicago nel 1907 si costruirono delle “Stazioni di servizio”, ossia dei servizi igenici pubblici per migliorare le condizioni igieniche della città.