Raccolta fondi pro Emilia Romagna della Lega Giovani

Si terrà anche a Vercelli la raccolta di fondi per gli alluvionati dell'Emilia Romagna promosso dalla Lega Giovani Piemonte.

L'appuntamento è per sabato 10 giugno on Via Veneto dalle 9 alle 12.

I fondi al Comune di Brisighella

Mario Musso, responsabile per la provincia di Vercelli dei giovani della Lega sottolinea: "I giovani della Lega scendono in piazza per una raccolta di fondi per le zone colpite dell’Emilia Romagna è un'iniziativa regionale a cui anche Vercelli dà il proprio contributo ed è una maniera concreta per far sentire la nostra vicinanza alle popolazioni in difficoltà dopo l'alluvione. Ci troveranno sabato dalle 9 alle 12 a Vercelli in via Veneto insieme agli altri militanti della Lega. I fondi andranno al Comune di Brisighella presso il quale è già stato aperto un conto dedicato".