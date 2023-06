Primariato emerito conferito al dottor Gualtiero Canova

“Il dottor Canova riceve un attestato di stima con la nomina a primario emerito a fronte delle sue attività in ambito chirurgico, sanitario e per il suo impegno a una crescita sanitaria del territorio della Valsesia e del Vercellese. Il grande impegno profuso in veste di primario di chirurgia e di direttore sanitario pro-tempore dell’Asl vercellese durante la lotta al Covid ha lasciato il segno in una intera comunità. Grazie al dottor Canova e alla sua interazione con la squadra in prima linea in pandemia, la nostra provincia si è avvantaggiata di una sinergia tra gli ospedali di Vercelli e Borgosesia, con un corretto bilanciamento tra l’attività corrente e quella legata all’emergenza. Gualtiero Canova è stato un innovatore nella chirurgia generale, sempre attento alla formazione ha permesso alla squadra dell’ospedale di Borgosesia livelli invidiabili anche per ospedali di dimensioni maggiori. Ringrazio il dottor Canova come collega e a nome di tutta la cittadinanza, auspicando che il suo pensionamento apra a una collaborazione che ci consenta di non disperdere il patrimonio umano, medico e scientifico da lui incarnato, ma di potenziarlo in ottica futura”.

Con queste parole Alessandro Stecco, presidente della commissione Sanità del Consiglio regionale del Piemonte ha commentato la nomina a "Primario Emerito" dell'AslVc di Vercelli di Gualtiero Canova Dirigente Medico e Direttore S.C. Chirurgia Generale P.O. Borgosesia, in quiescenza dal 1° giugno 2023.